Гол і промах Роналду з 5 метрів у відеоогляді матчу Аль-Наср – Аль-Раед – 4:0
10:58 - Читать на русском
Аль-Наср розтрощив Аль-Раед у матчі 24 туру чемпіонату Саудівської Аравії. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.
Роналду не міг забити у 3 матчах поспіль, але перервав серію вже на 4-й хвилині звітного поєдинку. Кріш з кількох метрів головою замкнув якісний навіс партнера.
Роналду перервав "суху" серію, налякав суперника і привів Аль-Наср до розгромної перемоги
По перерві Аль-Наср відвантажив супернику ще 3 голи. Особливо красивий був останній у виконанні Аль-Сулайхема, якому вдався розкішний постріл у дев'ятку. Роналду більше не забивав, зате потішив кумедним промахом – з лінії воротарської примудрився влучити у захисника, коли кіпер вже був відіграний.
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