Роналду не міг забити у 3 матчах поспіль, але перервав серію вже на 4-й хвилині звітного поєдинку. Кріш з кількох метрів головою замкнув якісний навіс партнера.

Роналду перервав "суху" серію, налякав суперника і привів Аль-Наср до розгромної перемоги

По перерві Аль-Наср відвантажив супернику ще 3 голи. Особливо красивий був останній у виконанні Аль-Сулайхема, якому вдався розкішний постріл у дев'ятку. Роналду більше не забивав, зате потішив кумедним промахом – з лінії воротарської примудрився влучити у захисника, коли кіпер вже був відіграний.