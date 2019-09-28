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Гол і червона картка Санчеса у відеоогляді матчу Сампдорія – Інтер – 1:3

28 вересня 23:32 44 Читать на русском
Гол і червона картка Санчеса у відеоогляді матчу Сампдорія – Інтер – 1:3
Сампдорія – Інтер – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Інтер на виїзді обіграв Сампдорію в рамках 6-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

55’ Якуб Янкто
 
Стефано Сенсі 20’
Алексіс Санчес 24’
Алексіс Санчес 46’
Роберто Гальярдіні 61’
20’ Стефано Сенсі
24’ Алексіс Санчес
46’ Алексіс Санчес
55’ Якуб Янкто
61’ Роберто Гальярдіні

Рахунок у звітному матчі на 20-й хвилині відкрив Стефано Сенсі. Через дві хвилини перевагу міланського клубу збільшив Алексіс Санчес.

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На початку другого тайму чилієць залишив гостей у меншості, чим дуже швидко скористався Якуб Янкто, який скоротив відставання у рахунку. Проте дуже швидко Роберто Гальярдіні знову забив у ворота генуезців.

Після 6-и турів Інтер, набравши 18 очок, лідирує в турнірній таблиці Серії А. Сампдорія має всього три залікових пункти і розташувалася на останньому, 20-му місці.

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