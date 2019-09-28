Гол і червона картка Санчеса у відеоогляді матчу Сампдорія – Інтер – 1:3

Інтер на виїзді обіграв Сампдорію в рамках 6-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Рахунок у звітному матчі на 20-й хвилині відкрив Стефано Сенсі. Через дві хвилини перевагу міланського клубу збільшив Алексіс Санчес.

Аталанта з Маліновським знищила Сассуоло, Інтер у меншості переграв Сампдорію: 6-й тур Серії А, матчі суботи

На початку другого тайму чилієць залишив гостей у меншості, чим дуже швидко скористався Якуб Янкто, який скоротив відставання у рахунку. Проте дуже швидко Роберто Гальярдіні знову забив у ворота генуезців.

Після 6-и турів Інтер, набравши 18 очок, лідирує в турнірній таблиці Серії А. Сампдорія має всього три залікових пункти і розташувалася на останньому, 20-му місці.