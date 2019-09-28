Гол і асист Зозулі у відеоогляді матчу Лас-Пальмас – Альбасете – 3:2

В рамках 8-го туру Сегунди Альбасете Зозулі поступився Лас-Пальмасу попри результативні дії українського форварда. Дивіться відео голів та огляд матчу Лас-Пальмас – Альбасете.

Чемпіонат Іспанії. Сегунда, 8-й тур

Лас-Пальмас – Альбасете – 3:2

Голи: Вієра, 31, 45+2, Пекхарт, 68 – Зозуля, 86, Акунья, 90+4

Лас-Пальмас в першому таймі отримав серйозну перевагу завдяки дублю Вієри. По перерві Пекхарт зробив рахунок розгромним, але Альбасете ледь не здійснив камбек завдяки Роману Зозулі. Спочатку українець відзначився голом, а в компенсований час асистував Акуньї, проте цього не вистачило навіть для нічиєї.

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Таким чином, Лас-Пальмас набрав 9 очок та піднявся на 13 місце. Альбасете залишився на 6-й позиції, але вже в суботу ризикує опуститися нижче. Наступний матч Альба проведе 1 жовтня проти Расінга.

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