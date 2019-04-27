Гол Хіменеса у відеоогляді матчу Уотфорд – Вулверхемптон

Уотфорд у рідних стінах мінімально поступився Вулверхемптону в 36-му турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Уотфорд – Вулверхемптон.

Наприкінці першого тайму Вулверхемптон вийшов вперед. На початку другого тайму Андре Грей зрівняв рахунок, а на 77-й хвилині Діогу Жота вивів "вовків" вперед і встановив остаточний рахунок.

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Після перемоги Вулверхемптон набрав 54 очки і розташувався на сьомій сходинці, Уотфорд з 50 пунктами перебуває на дев’ятій позиції.

Гол конкурента Ярмоленка у відеоогляді матчу Тоттенхем – Вест Хем