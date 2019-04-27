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Гол Хіменеса у відеоогляді матчу Уотфорд – Вулверхемптон

21:12 54 Читать на русском
Гол Хіменеса у відеоогляді матчу Уотфорд – Вулверхемптон

 Уотфорд у рідних стінах мінімально поступився Вулверхемптону в 36-му турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Уотфорд – Вулверхемптон.

49’ Андре Грей
 
Рауль Хіменес 41’
Діогу Жота 77’
41’ Рауль Хіменес
49’ Андре Грей
77’ Діогу Жота

Наприкінці першого тайму Вулверхемптон вийшов вперед. На початку другого тайму Андре Грей зрівняв рахунок, а на 77-й хвилині Діогу Жота вивів "вовків" вперед і встановив остаточний рахунок.

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Після перемоги Вулверхемптон набрав 54 очки і розташувався на сьомій сходинці, Уотфорд з 50 пунктами перебуває на дев’ятій позиції.

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Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Відеоновини Уотфорд - Вулверхемптон Вулверхемптон Вулверхемптон Англія Уотфорд Уотфорд
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