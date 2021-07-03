Півзахисник збірної Данії Томас Ділейні записав своє ім'я у історію.

Гравець дортмундської Борусії вже на п'ятій хвилині відкрив рахунок у звітному матчі, замкнувши подачу з кутового.

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М'яч Ділейні став уже 24-м на Євро-2020, забитим ударом головою. Це новий рекорд для таких голів за всю історію чемпіонатів Європи, повідомляє Opta.

​​​​​Додамо, що Томас Ділейні вперше відзначився забитим м'ячем на нинішній континентальній першості, але у всіх матчах збірної Данії він з'являвся у основному складі.

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