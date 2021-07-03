Гол хавбека збірної Данії встановив історичний рекорд на чемпіонатах Європи
3 липня 20:34 - Читать на русском
Півзахисник збірної Данії Томас Ділейні записав своє ім'я у історію.
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Каспер Дольберг 42’
42’ Каспер Дольберг
Гравець дортмундської Борусії вже на п'ятій хвилині відкрив рахунок у звітному матчі, замкнувши подачу з кутового.
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М'яч Ділейні став уже 24-м на Євро-2020, забитим ударом головою. Це новий рекорд для таких голів за всю історію чемпіонатів Європи, повідомляє Opta.
Додамо, що Томас Ділейні вперше відзначився забитим м'ячем на нинішній континентальній першості, але у всіх матчах збірної Данії він з'являвся у основному складі.
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