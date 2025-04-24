Ла Ліга, 33-й тур

Хетафе – Реал – 0:1

Гол: Гюлер, 21

Реал переміг Хетафе напіврезервом – Гюлер присвятив гол Анчелотті, Алавес покинув зону вильоту

Карло Анчелотті використав ротацію складу в грі чемпіонату проти Хетафе перед фіналом Кубка Іспанії з Барселоною. Королівський клуб був зобов'язаний вигравати матч проти підопічних Бордаласа, щоб зберегти надії на чемпіонство.

Ефектний гол Арди Гюлера на початку зустрічі виявився переможним. Після свого м'яча турецький гравець побіг до Карло Анчелотті, щоб подякувати йому за довіру. Тепер Реал буде сподіватися на помилки Барселони в останніх 5 турах чемпіонату. Зокрема у 35 турі Ла Ліги королівський клуб зіграє з каталонцями в очній зустрічі на Камп Ноу.