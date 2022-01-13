Кабо-Верде і Буркіна-Фасо провели другий матч групи А в рамках другого туру КАН.

Кубок африканських націй, Другий тур

Група А

Кабо-Верде – Буркіна-Фасо – 0:1

Гол: Банде, 39

Після першого туру Кабо-Верде мало 3 очки, а Буркіна-Фасо могла похизуватися лише гідною грою проти Камеруну. Формальні гості підтвердили свою якість і в очному поєдинку.

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Буркінійці мали відчутну перевагу упродовж першого тайму, тому їхній гол на 39-й хвилині виглядав закономірно. Каборе виконав настільки ідеальну подачу з правого флангу, що Банде залишалося лише підставити груди. По перерві ініціативу перехопило Кабо-Верде, але голкіпер суперника Ерве Коффі діяв бездоганно.

Boom! The most styled goal of #AFCON2021 so far!

Boureima Bande diving CHESTED goal into the back of the net! It stands...#TeamCapeVerde 0-1 #TeamBurkinaFaso



This is AFCON QUALITY FOOTBALL! pic.twitter.com/4DYLWmVtfe — af•recon #AFCON2021 (@af_recon) January 13, 2022

Перед останнім туром у групі А все виглядає заплутано. Будья-яка команда може змінити свою нинішню позицію, хоча Камерун з 6 очками фактично гарантував собі плей-офф.

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