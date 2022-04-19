У четвер підопічні Хаві вилетіли з Ліги Європи, а в 32-му турі Ла Ліги приймали Кадіс, який перебував у зоні вильоту. Фаворит був очевидним, але на Камп Ноу сталася сенсація. Гол колишнього форварда Карпат і Динамо – Лукаса Переса – став єдиним у матчі. Друга поспіль домашня невдача "синьо-гранатових".

Барселона зганьбилася у матчі з Кадісом, зазнавши поразки на Камп Ноу – екс-нападник Карпат забив переможний гол

Після цієї поразки, яка стала для "кулес" першою в Ла Лізі з 4 грудня, Барса відстає від Реала на 15 очок, зігравши на матч менше. Ілюзія чемпіонської інтриги в Ла Лізі вмерла.

Цікаво, що каталонці не можуть обіграти Кадіс вже у четвертому поєдинку поспіль – дві нічиї та дві поразки. Андалусійцям ці три очки дозволили вибратись із зони вильоту.