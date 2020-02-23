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ШАХТАР - ДЕСНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО - ВОРСКЛА

Гол Десни у ворота Шахтаря скасували помилково, – екс-арбітр ФІФА

21:37 1512 Читать на русском
Гол Десни у ворота Шахтаря скасували помилково, – екс-арбітр ФІФА
Екс-арбітр ФІФА розібрав епізод зі скасованим голом Десни / ФК Шахтар

Колишній арбітр ФІФА Сергій Шебек дав свою експертну оцінку епізоду зі скасованим голом Десни у ворота Шахтаря в матчі 19 туру УПЛ.

90+4’ Марлос
 
90+4’ Марлос

"Я вважаю, що Арановському потрібно було самому подивитися епізод, переконатися на власні очі. Асистентом VAR був Альохін – той самий, який вчора працював асистентом на матчі Динамо – Ворскла. Він, можливо, їхав всю ніч у поїзді, втомився, не встиг відновитися.

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Момент з голом Гуцуляка треба розбити на фази. Філіппов перебував за спинами захисників в офсайді, в таких випадках ми говоримо "в пасивному офсайді", ні на що не впливав, не створював перешкоду захисникові – це перша фаза. Зараз є чітка рекомендація для асистентів, дивитися, до кого прилетів м'яч. Коли пройшов простріл/удар, м'яч влучив у ногу гравця Шахтаря, відскочив від неї і в цей момент Філіппов вже перебував у правильному положенні – це друга фаза. Уже з правильного положення Філіппов відкинув м'яча Гуцуляку і той забив гол. Треба було зарахувати взяття воріт, гол скасували помилково. Якби Філіппов втрутився в гру на першій фазі епізоду, то це було б положення "поза грою", – цитує Шебека UA-Футбол.

Нагадаємо, Гуцуляк вразив ворота "гірників" на 59 хвилині матчу. На той момент рахунок був 0:0. Арбітр Євген Арановський скасував взяття воріт після застосування VAR.

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Теги
Євген Арановський Відеоасистент арбітра (VAR) Сергій Шебек Шахтар - Десна
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