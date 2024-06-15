Розпочався другий ігровий день на чемпіонаті Європи з матчу Швейцарії та Угорщини. "Мадяри" пропустили вже на 12 хвилині. Дуа, який вперше зіграв на Євро-2024, записав результативну дію у свій актив.

Швейцарія з перемоги стартувала на Євро-2024, здолавши Угорщину – феєричний дебют несподіваного дебютанта

Другий гол "червоні хрести" організували під кінець першого тайму. Ебішер красивим дальнім ударом подвоїв перевагу своєї команди. Угорщина зуміла відповісти на два голи лише на 66 хвилині. Варга забив з передачі Домініка Собослая. Крапку у матчі поставив Емболо, який несподівано встиг відновитися від пошкодження. Він класно перекинув воротаря, а перед цим забив наколінник і ледь не перечепився через нього.

Після першого туру Німеччина та Швейцарія мають по три очки. Угорщина та Шотландія – по нуль балів.