Шахтар на виїзді здолав Оболонь (0:2) у матчі 22-го туру УПЛ сезону 2024/25, який відбувся 29 березня 2025 року. Дивіться відео гола та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Поєдинком на Оболонь-Арені у Києві донецький клуб перервав безвиграшну серію з двох матчів.

"Бутси з секонд-хенду були на вагу золота": зірка Шахтаря пригадав своє дитинство

Головним героєм першої половини став бразилець Егіналду, який на 22-й хвилині після подачі Артема Бондаренка відкрив рахунок, замкнувши головою. Наприкінці зустрічі "помаранчево-чорні" залишили суперника без шансів на камбек: на 89-й хвилині Кевін з лівого флангу увірвався в штрафну, віддав пас на Глущенка, якийпоставив крапку вцьому матчі. Це дебютна гра Антона за "гірників"

Для Шахтаря ця перемога стала важливою в контексті боротьби за призові місця. Після цього успіху команда Маріно Пушича продовжує перебувати на третьому місці в таблиці, маючи 44 бали. Від лідера Динамо вони відстають на 7 балів, а від Олександрії, яка зіграла на матч більше, – на 6.

Шахтар з голом дебютанта здолав Оболонь і скоротив відставання від Динамо – Судаков ледь не зламав поперечину