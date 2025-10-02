Вільяреал виграв перший тайм завдяки точному удару Мікаутадзе. Друга половина розпочалася з дикого промаху Девіда – форвард Ювентуса примудрився не влучити у порожній кут з 4 метрів. У червневому спарингу проти збірної України канадець був значно точнішим...

Ліга чемпіонів: бісіклета в стилі Роналду принесла Ювентусу лише нічию проти Вільяреала, Борусія розбила Атлетік

Втім, за 7 хвилин Юве таки перевернув усе на свою користь двома красивими голами. Гатті забив розкішним ударом у падінні через себе, а Консейсау перехопив неточну передачу Парехо і самотужки завершив епізод. Вільяреал поцупив 2 очки у туринців під завісу зустрічі. Вейга, який минулого сезону грав за Ювентус на правах оренди, замкнув подачу з кутового – 2:2.