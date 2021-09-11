Гол українського легіонера Гента Романа Безуса в ворота Брюгге став найкращим забитим м'ячем "буйволів" у серпні, повідомляє клубна сторінка у соціальній мережі Твіттер.

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Нагадаємо, Гент в рамках 6-го туру Ліги Жупіле знищив команду Едуарда Соболя 6:1, а Безус зумів відзначитись на 61-й хвилині. Гол українця можна переглянути на відео нижче (1:16 хв).

Нагадаємо, Безус у поточному сезоні провів за "буйволів" 3 матчі у всіх турнірах, в яких забив 1 гол.

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