Падіння Берлінської стіни все ж відбулося – на четвертій компенсованій до другого тайму хвилині атакувальний півзахисник "бланкос" Джуд Беллінгем пробив данського воротаря Фредеріка Рьоннова, забивши за Реал свій шостий м'яч у сезоні в усіх турнірах.

Реал на останніх секундах вирвав перемогу над Уніоном в ЛЧ – Беллінгем зіпсував дебют Бонуччі

Примітно, що рівно половину своїх м'ячів англієць забив після 80-ї хвилини. Він перетворився для Реала на справжнього джокера. Беллінгем став шостим англійцем, який зіграв за Реал у Кубку чемпіонів/Лізі чемпіонів після Лорі Каннінгема, Стіва Макманамана, Девіда Бекхема, Майкла Оуена і Джонатана Вудгейта. Причому 20-річний Джуд виявився наймолодшим у цій компанії.

З першого ж матчу вихованець Бірмінгема почав робити різницю...