Товариські матчі

Іспанія – Андорра – 5:0

Голи: Перес, 24, Оярсабаль, 53, 66, 73, Торрес, 81

Звісно, легко, помітити хет-трик Оярсабаля, для чого Мікелю знадобився лише тайм, але в Іспанії був менш очевидний герой. Айозе Перес, якому вже 30 років, проводив свій перший матч у складі національної команди. Форвард Бетіса відзначив цю подію, забивши гол та віддавши результативну передачу.

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Перед Євро-2024 Іспанія проведе ще один товариський матч, 8 червня проти Північної Ірландії. На континентальній першості "Фурія роха" потрапила до групи В разом з Італією, Хорватією й Албанією.