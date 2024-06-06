Гол+пас 30-річного дебютанта у відеоогляді матчу Іспанія – Андорра – 5:0
Іспанія розгромила Андорру в товариському матчі. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Іспанія – Андорра на "Футбол 24".
Товариські матчі
Іспанія – Андорра – 5:0
Голи: Перес, 24, Оярсабаль, 53, 66, 73, Торрес, 81
Звісно, легко, помітити хет-трик Оярсабаля, для чого Мікелю знадобився лише тайм, але в Іспанії був менш очевидний герой. Айозе Перес, якому вже 30 років, проводив свій перший матч у складі національної команди. Форвард Бетіса відзначив цю подію, забивши гол та віддавши результативну передачу.
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Перед Євро-2024 Іспанія проведе ще один товариський матч, 8 червня проти Північної Ірландії. На континентальній першості "Фурія роха" потрапила до групи В разом з Італією, Хорватією й Албанією.