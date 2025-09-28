У матчі з Вероною Довбик вийшов у стартовому складі і забив вже на 7-й хвилині. Журналіст Voce Giallorossa Алессандро Кардуччі поставив українцю оцінку в 7 балів – лише воротар Міле Свілар отримав більше (8).

Довбик забив свій перший гол у сезоні за Рому – ВІДЕО

"Нарешті забив, але це не найкраща новина. Можливо, ще більш важливою є робота спиною до воріт, яку раніше він майже ніколи не міг виконувати. Фізична підготовка і підбори – фундаментальна робота, яку Довбик нарешті виконав ефективно", – зазначив Кардуччі.

Конкурент Довбика по атаці Еван Фергюсон, який вийшов замість Артема на заміну під час другого тайму, отримав 6 балів.

Довбик голом приніс Ромі перемогу у дебютному матчі в основі при Гасперіні – фатальне невезіння суперника