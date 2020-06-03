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"Годувати гравців ми поки не можемо": клуб Першої ліги має жорсткі обмеження через нестачу коштів

21:17 1107 Читать на русском
"Годувати гравців ми поки не можемо": клуб Першої ліги має жорсткі обмеження через нестачу коштів
Сергій Свистун / Сайт Кремня

Головний тренер Кремня Сергій Свистун визнав, що підготовка команди далека від повноцінної.

"Під час карантину працювали в онлайн режимі – надсилали гравцям тренування. Можливо не всю роботу виконували хлопці, але вони надсилали відеозвіти та відео зі зважування. Футболісти довгий час працювали без м'ячів, зараз до 5 червня попрацюємо з м'ячем, технікою, щоб відновити навички, адже важко два місяці без тренувань.

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Поки зібралися місцеві хлопці. Для приїжджих гравців є можливість проживання, проте на харчування грошей немає. Годувати гравців ми поки не можемо. 5 червня у Києві відбудеться засідання Ради ліг, де стане відомо – продовжуємо чемпіонат чи ні. Після цього будемо приймати рішення про підготовку: в якому режимі тренуватися, яке фінансування харчування та медикаментів. Команду ніхто не покидав. Є кілька приїжджих гравців, але ми поки не можемо їх викликати до себе", – заявив Свистун в коментарі офіційному сайту клубу.

Додамо, що кременчуцький Кремінь перед зупинкою сезону посідав 13 сходинку Першої ліги, випереджаючи зону вильоту на 5 очок.

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Кремінь Кремінь Перша ліга
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