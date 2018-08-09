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Годін відмовив Манчестер Юнайтед

19:29 138 Читать на русском
Годін відмовив Манчестер Юнайтед
Дієго Годін / соцмережі

Захисник Атлетіко Дієго Годін не перейде в Манчестер Юнайтед.

Дієго Годін вирішив не переходити до складу англійського Манчестер Юнайтед, повідомляє goal.com.

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Уругвайський захисник прагне продовжити контракт з мадридським Атлетіко, за який виступає з 2010 року. За цей час футболіст встиг виграти з "матрацниками" чемпіонат Іспанії, Кубок Іспанії, Суперкубок Іспанії, двічі Лігу Європи та двічі Суперкубок УЄФА.

Раніше "червоні дияволи" хотіли підписати Єррі Міну з Барселони та Харрі Магуайра з Лестера.

Жером Боатенг особисто повідомив Моурінью, що не перейде в Манчестер Юнайтед

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