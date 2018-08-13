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Годін продовжив контракт з Атлетіко

16:01 94 Читать на русском
Годін продовжив контракт з Атлетіко
Дієго Годін / Фото: соцмережі

Захисник мадридського Атлетіко Дієго Годін виступатиме за "матрацників" до 2021 року.

Атлетіко продовжив контракт із захисником Дієго Годіном, повідомляє Football Espana.

Магічний Хаві організував унікальний рекорд – партнер легенди Барселони забив 7 голів у дербі, а клуб 16 – за 2 матчі

Нова угода між клубом та футболістом розрахована до 2021 року.

Попередній контракт уругвайця з клубом діяв до 2019 року, в ньому були прописані відступні в розмірі 20 мільйонів євро.

Годін виступає за Атлетіко з 2010 року, він провів за мадридський клуб 350 офіційних матчів.

Цього літа Манчестер Юнайтед хотів придбати Годіна, але той відповів відмовою.

Теги
Атлетіко Атлетіко Іспанія Дієго Годін Дієго Годін
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