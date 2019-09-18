Годін порівняв тренерський стиль Конте та Сімеоне

Захисник Інтера Дієго Годін поділився враженнями від адаптації в новому клубі та пригадав роботу під керівництвом наставника Атлетіко Дієго Сімеоне.

"У нинішньому Інтері багато речей нагадують мені Атлетіко, який виграв Ла Лігу в сезоні 2013/14: атмосфера в роздягальні, командний дух, бажання об'єднуватися, працювати і досягати успіху.

Ліга чемпіонів: Інтер сенсаційно не впорався із Славією, Челсі програв Валенсії, Зальцбург розгромив Генк

Також відчувається ентузіазм фанатів. Вони розуміють, що відбуваються правильні речі, але все завжди починається з тренера. В Атлетіко був Сімеоне, тут є Конте.

Дуже важливо, щоб в клубі був такий тренер, з характером як у них. Ми повинні робити як Атлетіко, йти від матчу до матчу.

Конте і Сімеоне дуже схожі. Подивіться, як вони живуть грою. Гравцям на полі передається ця енергія, і я гарантую, що на тренуваннях відбувається те ж саме.

Мати тренера, який так сильно вірить в свої ідеї, важливо для гравців на будь-якій стадії сезону", – сказав Годін в інтерв'ю DAZN.

Нагадаємо, влітку 33-річний Дієго приєднався до Інтера, перейшовши з Атлетіко, за який виступав протягом 9-ти років.

Серія А 2019/20: перспективи українців, найцікавіше про трансфери, прогнози на сезон і знайомство з новачками