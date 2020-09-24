Уругваєць приєднався до клубу з Сардинії на правах вільного агента, підписавши угоду до 2023 року, повідомляє офіційний твіттер клубу.

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Цікаво, що контракт Годіна з Інтером мав завершитись влітку 2022 року. До цього уругваєць виступав за Насьйональ, Серро, Вільяреал, а найбільших успіхів досягнув у складі Атлетіко, з яким двічі виграв Лігу Європи, тричі – Суперкубок УЄФА, по разу – чемпіонат, Кубок та Суперкубок Іспанії та двічі діставався до фіналу Ліги чемпіонів.

До слова, Дієго провів у минулому сезоні 36 матчів у складі Інтера, записавши до свого активу 2 голи та асист.

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