Годін може продовжити кар'єру в Лізі 1

Оборонець міланського Інтера Дієго Годін потрапив до сфери зацікавлень французького Ліона.

"Ткачі" зробили запит щодо можливості підписання досвідченого уругвайця, повідомляє Calciomercato.

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Годін перебрався до Італії лише торік, але не зміг закріпитися в основі Інтера. "Нерадзуррі" готові відпустити ветерана в найближче трансферне вікно, хоча він має ще 2 роки за контрактом із міланцями. Проте, оформити трансфер Годіна Ліону можуть завадити фінансові апетити оборонця. Нині центрбек заробляє орієнтовно 5,5 млн євро на рік.

У нинішньому сезоні Дієго Годін провів 25 матчів у всіх турнірах, у яких оформив 1 асист.

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