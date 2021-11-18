Захисник Кальярі Дієго Годін хоче знову пограти під керівництвом Дієго Сімеоне у Атлетіко.

Годін домовився з Кальярі, що він зможе покинути клуб вже 1 січня безкоштовно, повідомляє Mundo Deportivo.

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Зазначається, що уругваєць повідомив своєму оточенню, що хотів би повернутись в Атлетіко, який він покинув влітку 2019 року. Мадридці зацікавлені такому поверненню, адже мають проблеми у центрі захисту, а на трансфер Годіна не доведеться багато витрачатись.

До слова, у поточному сезоні Дієго провів 9 матчів за Кальярі у поточному сезоні, у яких віддав 2 асисти.

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