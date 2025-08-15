"Зарплати у гравців Полісся одні з найвищих в Україні, це ж не секрет, але не може так бути, що гравець скільки коштує, стільки й отримує за сезон. Нонсенс! Це вже виглядає не як бізнес-проєкт, а як іграшка.

Поразки Динамо та Полісся і нічия Шахтаря – Україна знову без прориву в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Гроші Буткевич виділяє на Полісся за нашими сучасними мірками колосальні, але йому якось інакше потрібно ставитися до гравців. Не заходити в роздягальню з оваціями після перемоги над Санта-Коломою.

Годі Буткевичу гладити футболістів по голівках! Вони що, коти? Потрібно від них жорстко вимагати результати!" – сказав Фудорчук у коментарі Sport-express.ua.

Нагадаємо, після розгромної перемоги 3:0 у першій грі проти Пакша, команда Ротаня ледь не допустила камбеку угорців у матчі-відповіді, однак програла всього 1:2 і пробилася далі в ЛК, де чекає Фіорентина.

Віддали на полі все": Ротань від емоцій до жорсткості, стрес при 0:2, брудна політика на трибунах – Полісся йде далі