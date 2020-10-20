Зірка мюнхенців здав позитивний тест на коронавірус, інформує офіційний сайт клубу.

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Гнабрі не має жодних серйозних симптомів і відбуває карантин вдома. Вже завтра Баварія розпочне свій шлях у Лізі чемпіонів домашнім матчем з Атлетіко. Вочевидь, 25-річний вінгер взяти участь у поєдинку не зможе.

Додамо, що Гнабрі провів 6 матчів у поточному сезоні, відзначився 3 голами та одним асистом.

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