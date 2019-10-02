Гнабрі став рекордсменом Ліги чемпіонів завдяки покеру в матчі з Тоттенхемом

Нападник мюнхенської Баварії у матчі другого туру Ліги чемпіонів проти лондонського Тоттенхема вписав своє ім’я в історію головного європейського турніру.

Півзахисник Баварії Серж Гнабрі став першим гравцем в історії Ліги чемпіонів, який забив 4 голи у другому таймі поєдинку найпрестижнішого європейського клубного турніру, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Гнабрі оформив покер у гостьовому матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Тоттенхема. Гра завершилася перемогою Баварії з рахунком 7:2. 24-річний футболіст забив на 53-й, 55-й, 83-й і 88-й хвилинах.

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До слова, у березні 2019 р. Гнабрі продовжив контракт з Баварією. За новою угодою 23-річний німець виступатиме за мюнхенців до літа 2023 року. Нагадаємо, нападник приєднався до Баварії у 2017 році, перейшовши з Вердера за 8 млн євро.

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