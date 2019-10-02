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Гнабрі став рекордсменом Ліги чемпіонів завдяки покеру в матчі з Тоттенхемом

15:00 598 Читать на русском
Гнабрі став рекордсменом Ліги чемпіонів завдяки покеру в матчі з Тоттенхемом
Серж Гнабрі / Твіттер ФК Баварія

Нападник мюнхенської Баварії у матчі другого туру Ліги чемпіонів проти лондонського Тоттенхема вписав своє ім’я в історію головного європейського турніру.

12’ Сон Хин Мін
61’ Харрі Кейн
 
Йозуа Кімміх 15’
Роберт Лєвандовскі 45’
Серж Гнабрі 53’
Серж Гнабрі 55’
Серж Гнабрі 83’
Роберт Лєвандовскі 87’
Серж Гнабрі 88’
12’ Сон Хин Мін
15’ Йозуа Кімміх
45’ Роберт Лєвандовскі
53’ Серж Гнабрі
55’ Серж Гнабрі
61’ Харрі Кейн
83’ Серж Гнабрі
87’ Роберт Лєвандовскі
88’ Серж Гнабрі

Півзахисник Баварії Серж Гнабрі став першим гравцем в історії Ліги чемпіонів, який забив 4 голи у другому таймі поєдинку найпрестижнішого європейського клубного турніру, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Гнабрі оформив покер у гостьовому матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Тоттенхема. Гра завершилася перемогою Баварії з рахунком 7:2. 24-річний футболіст забив на 53-й, 55-й, 83-й і 88-й хвилинах.

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До слова, у березні 2019 р. Гнабрі продовжив контракт з Баварією. За новою угодою 23-річний німець виступатиме за мюнхенців до літа 2023 року. Нагадаємо, нападник приєднався до Баварії у 2017 році, перейшовши з Вердера за 8 млн євро.

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Теги
Ліга чемпіонів Тоттенхем Тоттенхем Баварія Баварія Тоттенхем - Баварія Серж Гнабрі Серж Гнабрі
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