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Гнабрі визнаний найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів

13:50 220 Читать на русском
Гнабрі визнаний найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів
Серж Гнабрі / Reuters

Нападник Баварії Серж Гнабрі обраний найкращим гравцем 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів після покеру в ворота Тоттенхема.

12’ Сон Хин Мін
61’ Харрі Кейн
 
Йозуа Кімміх 15’
Роберт Лєвандовскі 45’
Серж Гнабрі 53’
Серж Гнабрі 55’
Серж Гнабрі 83’
Роберт Лєвандовскі 87’
Серж Гнабрі 88’
12’ Сон Хин Мін
15’ Йозуа Кімміх
45’ Роберт Лєвандовскі
53’ Серж Гнабрі
55’ Серж Гнабрі
61’ Харрі Кейн
83’ Серж Гнабрі
87’ Роберт Лєвандовскі
88’ Серж Гнабрі

УЄФА на своєму офіційному сайті повідомив, що за результатом голосування нападник Серж Гнабрі визнаний найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів.

Гнабрі став рекордсменом Ліги чемпіонів завдяки покеру в матчі з Тоттенхемом

Нагадаємо, Гнабрі оформив покер у гостьовому матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Тоттенхема. Гра завершилася перемогою Баварії з рахунком 7:2. 24-річний футболіст забив на 53-й, 55-й, 83-й і 88-й хвилинах.

До слова, у березні 2019 р. Гнабрі продовжив контракт з Баварією. За новою угодою 23-річний німець виступатиме за мюнхенців до літа 2023 року. Нагадаємо, нападник приєднався до Баварії у 2017 році, перейшовши з Вердера за 8 млн євро.

Баварія зрівняла Тоттенхем із землею 7 голами в Лізі чемпіонів – покер Гнабрі, дубль Лєвандовскі

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Теги
Серж Гнабрі Серж Гнабрі Баварія Баварія Ліга чемпіонів Тоттенхем - Баварія
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