Нападник Баварії Серж Гнабрі обраний найкращим гравцем 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів після покеру в ворота Тоттенхема.

УЄФА на своєму офіційному сайті повідомив, що за результатом голосування нападник Серж Гнабрі визнаний найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів.

Гнабрі став рекордсменом Ліги чемпіонів завдяки покеру в матчі з Тоттенхемом

Нагадаємо, Гнабрі оформив покер у гостьовому матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Тоттенхема. Гра завершилася перемогою Баварії з рахунком 7:2. 24-річний футболіст забив на 53-й, 55-й, 83-й і 88-й хвилинах.

До слова, у березні 2019 р. Гнабрі продовжив контракт з Баварією. За новою угодою 23-річний німець виступатиме за мюнхенців до літа 2023 року. Нагадаємо, нападник приєднався до Баварії у 2017 році, перейшовши з Вердера за 8 млн євро.

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