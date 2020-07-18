Гнабрі відновлює сили перед Лігою чемпіонів у компанії сексуальної моделі на грецькому узбережжі

Гравці Баварії отримали заслужений відпочинок після важкого сезону Бундесліги.

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Форвард Баварії не зможе надовго залишитись у компанії гарячої красуні, адже у мюнхенців ще є невирішені справи у Лізі чемпіонів, яка повертається вже за кілька тижнів. Німцям потрібно ще зіграти матч-відповідь 1/8 фіналу ЛЧ проти Челсі, який запланований на 8 серпня (на виїзді Баварія перемогла лондонців 3:0).

У поточному сезоні Бундесліги Гнабрі провів 31 матч, в яких відзначився 12-ма голами та 11-ма асистами, чим допоміг команді здобути золоті медалі турніру.

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