toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Німеччина
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ВЕРОНА - АТАЛАНТА РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ АРСЕНАЛ - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Гнабрі відновлює сили перед Лігою чемпіонів у компанії сексуальної моделі на грецькому узбережжі

13:28 - Читать на русском
Гнабрі відновлює сили перед Лігою чемпіонів у компанії сексуальної моделі на грецькому узбережжі
Сандра Джерс  / Фото Instagram

Гравці Баварії отримали заслужений відпочинок після важкого сезону Бундесліги.

Серж Гнабрі та швейцарська модель Сандра Джерс усамітнилися у Греції опублікувавши спільне фото.

Нойєр вляпався у екстремістський скандал – відео з голкіпером Баварії підірвало мережу

Форвард Баварії не зможе надовго залишитись у компанії гарячої красуні, адже у мюнхенців ще є невирішені справи у Лізі чемпіонів, яка повертається вже за кілька тижнів. Німцям потрібно ще зіграти матч-відповідь 1/8 фіналу ЛЧ проти Челсі, який запланований на 8 серпня (на виїзді Баварія перемогла лондонців 3:0).

У поточному сезоні Бундесліги Гнабрі провів 31 матч, в яких відзначився 12-ма голами та 11-ма асистами, чим допоміг команді здобути золоті медалі турніру.

Баварія третину сезону топила себе, але все одно взяла "золотий дубль" – коли в Німеччині буде новий чемпіон?

?

Допис, поширений JERZE SANDRA (@jerze)

Допис, поширений JERZE SANDRA (@jerze)

@lukasdvorakstudio

Допис, поширений JERZE SANDRA (@jerze)

blog_ava
Маркевич назвав обов'язкову умову для гідного виступу Динамо в Лізі чемпіонів
06:30
11966
Теги
Серж Серж Гнабрі Баварія Баварія Німеччина Дівчата футболістів
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
32
хв
Верона
18:15
Аталанта
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук