Вінгер Баварії Серж Гнабрі не допоможе команді у найближчий час.

Баварія у своєму Instagram повідомила, що Гнабрі надірвав м'яз лівого стегна у матчі проти Тігрес.

Баварія – Тігрес – 1:0 – відео гола та огляд матчу

При цьому, точний термін відновлення хавбека невідомий, проте існує ризик пропустити найближчий матч чемпіонату та перший поєдинок Ліги чемпіонів проти Лаціо, який запланований на 23 лютого.

До слова, Гнабрі провів 28 матчів у складі Баварії у поточному сезоні, записавши до свого активу 6 голів та 4 асисти.

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