Гнабрі очікує важкої гри з Ліверпулем у Лізі чемпіонів

Нападник німецької Баварії Серж Гнабрі прокоментував жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, за результатами якого суперником мюнхенців стане англійський Ліверпуль.

"Я в очікуванні. Минулого року я грав проти Ліверпуля у складі Хоффехайма.

Результати жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів – всі пари

Там була чудова атмосфера. Нам не вдалося досягнути хорошого результату, сподіваюся, що цього разу буде краще. Гра буде важкою. Ліверпуль – дуже сильна команда", – цитує Гнабрі офіційний сайт Баварії.

Відзначимо, що перший поєдинок між Ліверпулем і Баварією відбудеться на Енфілді 19 лютого. Матч-відповідь – 13 березня на Альянц-Арені.

Ліга чемпіонів, 1/8 фіналу: календар матчів