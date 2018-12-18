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Гнабрі очікує важкої гри з Ліверпулем у Лізі чемпіонів

06:00 1 Читать на русском
Гнабрі очікує важкої гри з Ліверпулем у Лізі чемпіонів
Серж Гнабрі / фото із соцмереж

Нападник німецької Баварії Серж Гнабрі прокоментував жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, за результатами якого суперником мюнхенців стане англійський Ліверпуль.

"Я в очікуванні. Минулого року я грав проти Ліверпуля у складі Хоффехайма.

Результати жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів – всі пари

Там була чудова атмосфера. Нам не вдалося досягнути хорошого результату, сподіваюся, що цього разу буде краще. Гра буде важкою. Ліверпуль – дуже сильна команда", – цитує Гнабрі офіційний сайт Баварії.

Відзначимо, що перший поєдинок між Ліверпулем і Баварією відбудеться на Енфілді 19 лютого. Матч-відповідь – 13 березня на Альянц-Арені.

Ліга чемпіонів, 1/8 фіналу: календар матчів

Ліга чемпіонів1/8 фіналуЕнфілд (Ліверпуль)

Ліверпуль - Баварія: Вівторок 19 лютого 2019

Ліверпуль
до матчу
63
дн
:
20
год
:
40
хв
Баварія
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Теги
Ліга чемпіонів Серж Гнабрі Серж Гнабрі Баварія Баварія Ліверпуль - Баварія
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