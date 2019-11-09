Глєб пригадав, чому не перейшов у київське Динамо

Білоруський півзахисник Александр Глєб розповів, що стало на заваді його переходу у столичне Динамо.

"Анатолій Капський (екс-президент БАТЕ – прим.) мені каже: "Поїдеш на перегляд в Динамо Київ. Я і Вася Хомутовський поїхали. У сараї жили, нас поселили там на розкладачках на старій їхній базі. І там десь чоловік 50 на перегляді, мало не з усього Союзу. Кажуть: "Готуйтеся, зараз ми кросік – тест Купера пробіжимо". Це у Лобановського було.

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Я їм кажу: "Я не буду тест Купера бігти". А потім футбольчик, якийсь там турнір в залі був. Після тренування тиск міряють, а у мене таке, знаєш, з дитинства, коли кров з пальця або з вени здаєш, я мало свідомість не втрачаю. Мені коли міряли тиск, у мене там 145 на 80 і лікарі говорять: "Ні-ні-ні, тобі не можна". Я кажу: "Та блін, нормально все!". У підсумку я посидів на заміні, мене не поставили. І все, я поїхав", – розказав Глєб в інтерв’ю програмі "Красава".

Нагадаємо, 38-річний вихованець мінського Динамо розпочав професійну кар’єру у 1999 році в БАТЕ. Також футболіст встиг пограти у Штутгарті, Арсеналі, Барселоні, Бірмінгемі, Вольфсбурзі, Крильях Совєтов, Коньяспорі та Генчлербірлігі. У даний час півзахисник захищає кольори білоруського клубу Іслоч.

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