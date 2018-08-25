Глєб – про відхід Мілевського з Динамо Брест: Не можна чіпати курку, яка несе золоті яйця

Білоруський нападник Немана В'ячеслав Глєб прокоментував відхід Артема Мілевського з Динамо Брест.

"Знаєте, якось Дулуб сказав прикольну річ: "Не можна чіпати курку, яка несе золоті яйця. Не важливо, яка це курка".

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Мілевський – лідер. Він міг ходити пішки, але робив всю гру. Що там сталося, ми так і не знаємо, але, я вважаю, це помилка", – сказав Глєб на білоруському телебаченні, повідомляє портал Tribuna.

33-річний Артем Мілевський був одним з лідерів Динамо Брест (3 голи + 7 асистів в 11 матчах Вищої ліги Білорусі), але клуб вирішив розірвати контракт з ним і капітаном команди Олексієм Гавриловичем.

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