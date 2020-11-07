Екс-захисник Динамо Тарас Михалик пояснив, чому багато легіонерів не можуть закріпитись у київському клубі.

"Лукас, Марко Рубен, Дуду після відходу з Динамо стали зірками в інших командах. Але я не думаю, що так відбувається лише в Динамо. Всі клуби з цим стикаються. Чимало випадків, коли гравець не міг заграти в Ліверпулі або Барселоні, а потім розкривався в умовному Хоффенхаймі.

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У Дуду був божевільний потенціал, що він потім і довів, ставши найкращим гравцем чемпіонату Бразилії. Технічний, швидкий, різкий хлопець. Але потрібно розуміти, що з легіонером можуть відбуватися своєрідні моменти. У когось адаптація гірше проходить, інший не може звикнути до наших холодів, третій – до силового футболу.

Лужний розповідав, що у Венгера в Арсеналі перед придбанням футболіста вели рік, а іноді й два. Розвідають все, аж до того, яка у нього сім'я, чим він цікавиться поза футболом, яке у нього минуле. Там фундаментальний підхід. Вивчають і прораховують всі моменти, але теж не завжди вгадують з трансферами.

У Києві селекція працює простіше. Глянули нарізку і поїхали дивитися. Беремо. Пам'ятаю, як привезли Бертольйо. Кажуть, суперталант. Дев'ятнадцять років, виблискує в чемпіонаті Аргентини, забиває за збірну. Приїхав до Києва, а тут силовий футбол. Пару раз на тренуваннях жорстко прийняли, Бертольйо полетів за поле і знітився", – сказав Михалик в інтерв'ю журналу "Футбол".

Нагадаємо, Тарас Михалик захищав кольори Динамо з 2006-го по 2013 рік.

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