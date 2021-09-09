Пристрасті після поєдинку 6-го туру кваліфікації на ЧС-2022 за участі Польщі й Англії (1:1) не вщухають. Довелось залучати навіть ФІФА.

Після свистка на перерву між гравцями команд стався конфілкт, під час якого Каміль Глік вщипнув Кайла Вокера. Менеджер збірної Англії у перерві заявив резервному судді, що оборонець "Трьох левів" став жертвою расизму, інформує Sky Sports.

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У збірній Польщі усі звинувачення у бік Гліка категорично заперечують. "Представники Футбольної асоціації Англії сказали, що була використана расистська фраза, але Глік запевняє, що це – абсолютна брехня. Я знаю гравців, вони не робили цього і не робили б", – заявив менеджер поляків Якуб Квятковскі.

Наставник англійців Гарет Саутгейт на післяматчевій прес-конференції теж згадав про цей епізод: "Був підготовлений звіт, нам треба дізнатись більше про те, що сталось. Зараз ми збираємо докази, а тому немає змісту будувати будь-які припущення. Ми намагаємось з'ясувати, що саме сталось. Коли дізнаємось, розповімо про це усім".

Варто зауважити, що за інцидент вже взялась ФІФА, розпочавши розслідування. Наразі планується аналіз усіх звітів поєдинку.

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