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Глік хотів зіграти із Сенегалом попри травму

19 червня 23:08 117 Читать на русском
Глік хотів зіграти із Сенегалом попри травму
Каміль Глік / Польща

Захисник збірної Польщі Каміль Глік поділився враженнями після матчу групового етапу ЧС-2018 проти Сенегалу.

"Потрібно визнати, збірна Польщі повністю провалила перший тайм проти команди Сенегалу. У другому таймі ми намагалися нав'язати гру, але другий м'яч суперника став практично визначальним в нашому матчі.

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Тепер у нас нуль очок, і наступна зустріч буде мати фундаментальний для нас характер. Мені як футболісту складно оцінювати своїх партнерів по команді, але на жаль сенегальці сьогодні виглядали краще.

Було нелегко дивитися матч на лавці для запасних. Протягом тривалого часу я постійно виходив в стартовому складі, і мені шалено хотілося допомогти своїм партнерам по команді. Я можу бути готовим до ігор, але ви повинні розуміти, що моя травма дуже серйозна. Минуло всього два тижні з того часу, як я отримав ушкодження і часом мені потрібні знеболюючі, але навіть на них я був готовий зіграти з Сенегалом, однак тренер прийняв рішення приберегти моє здоров'я", – цитує Гліка ТАСС.

ЧС-2018 1 тур

Польща - Сенегал: Вівторок 19 червня 2018

Польща
Матч завершено
1 : 2
Сенегал
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Теги
Польща Польща ЧС 2018 Польща - Сенегал Каміль Глік Каміль Глік
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