Глік хотів зіграти із Сенегалом попри травму

Захисник збірної Польщі Каміль Глік поділився враженнями після матчу групового етапу ЧС-2018 проти Сенегалу.

"Потрібно визнати, збірна Польщі повністю провалила перший тайм проти команди Сенегалу. У другому таймі ми намагалися нав'язати гру, але другий м'яч суперника став практично визначальним в нашому матчі.

ЧС-2018 Польща – Сенегал: африканці мінімально здолали "Кадру"

Тепер у нас нуль очок, і наступна зустріч буде мати фундаментальний для нас характер. Мені як футболісту складно оцінювати своїх партнерів по команді, але на жаль сенегальці сьогодні виглядали краще.

Було нелегко дивитися матч на лавці для запасних. Протягом тривалого часу я постійно виходив в стартовому складі, і мені шалено хотілося допомогти своїм партнерам по команді. Я можу бути готовим до ігор, але ви повинні розуміти, що моя травма дуже серйозна. Минуло всього два тижні з того часу, як я отримав ушкодження і часом мені потрібні знеболюючі, але навіть на них я був готовий зіграти з Сенегалом, однак тренер прийняв рішення приберегти моє здоров'я", – цитує Гліка ТАСС.