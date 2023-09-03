Власники титулованого клубу вирішили відкласти продаж на два роки, щоб заробити більше.

Сім'я Глейзерів готується зняти Манчестер Юнайтед з продажу, оскільки жоден покупець не запропонував бажану суму. Йдеться про 10 мільярдів фунтів, повідомляє Daily Mail.

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Власники клубу повернуться до торгів у 2025-му. На їхню думку, тоді буде сприятливіший фінансовний клімат, а Ерік Тен Хаг за два роки повинен виграти титули, що півищить ціну Манчестер Юнайтед.

Глейзери давно піддаються серйозній критиці фанів МЮ через погане управління клубом і брак інвестицій в інфраструктуру. Однак джерело запевняє, що американці не бояться протестів.

Основними претендентами на придбання МЮ були катарський шейх Ясім бін Хамад Аль Тані та бізнесмен Джим Реткліфф.