Кевін та Едвард Глейзери виставили на продаж 8% акцій клубу, які оцінюються у 186 мільйонів доларів, інформує ВВС.

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Це жодним чином не впливає на контрольний пакет, оскільки в руках американців залишиться 69%. Найближчим часом Глейзери не планують продавати ще якусь частку. У заяві вказано, що Манчестер Юнайтед не отримає жодних дивідендів від операції.

Нагадаємо, родина Глейзерів володіє контрольним пакетом "червоних дияволів" з 2005 року. Нинішня ціна клубу складає понад 4 млрд доларів. У травні фанати влаштували масові протести проти керівництва, зірвавши матч проти Ліверпуля.

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