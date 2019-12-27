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Гладкий зізнався, як в Туреччині оцінюють ситуацію на сході України

19:39 1283 Читать на русском
Гладкий зізнався, як в Туреччині оцінюють ситуацію на сході України
Олександр Гладкий / Фото УАФ

Форвард Адана Демірспора Олександр Гладкий розповів про думку місцевих жителів щодо війни на Донбасі.

"Цікавляться. Особливо спочатку цікавилися. Зараз в пресі та інтернеті не так вже афішується те, що відбувається тут. А спочатку, звичайно, цікавилися.

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Вони знали, що Росія напала на Україну. Вони розуміють, хто на кого напав, що це війна. Вони це розуміють прекрасно", – сказав Гладкий для YouTube-каналу Stargorod Sport.

В поточному сезоні другого дивізіону Туреччини Гладкий провів 8 матчів, в яких відзначився двома голами.

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Теги
Українці за кордоном Туреччина Адана Демірспор Адана Демірспор Олександр Гладкий Олександр Гладкий
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