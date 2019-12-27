Гладкий зізнався, як в Туреччині оцінюють ситуацію на сході України

Форвард Адана Демірспора Олександр Гладкий розповів про думку місцевих жителів щодо війни на Донбасі.

"Цікавляться. Особливо спочатку цікавилися. Зараз в пресі та інтернеті не так вже афішується те, що відбувається тут. А спочатку, звичайно, цікавилися.

Яремчук – про війну на Донбасі: В Бельгії розуміють, хто саме це робить

Вони знали, що Росія напала на Україну. Вони розуміють, хто на кого напав, що це війна. Вони це розуміють прекрасно", – сказав Гладкий для YouTube-каналу Stargorod Sport.

В поточному сезоні другого дивізіону Туреччини Гладкий провів 8 матчів, в яких відзначився двома голами.

Голодуючі Поволжя-3: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії прямо зараз – є нові обличчя