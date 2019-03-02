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Гладкий забив переможний гол за Демірспор

19:55 412 Читать на русском
Гладкий забив переможний гол за Демірспор
Олександр Гладкий / Адана Демірспор

Український нападник Олександр Гладкий відзначився голом у чемпіонаті Туреччини.

У 24 турі турецької Першої ліги Ескішехірспор приймав Адана Демірспор. У складі гостей на 63-ій хвилині на полі з’явився український нападник Олександр Гладкий.

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Форварду знадобилось лише 11 хвилин, аби відзначитись голом. Гладкий вийшов віч-на-віч з голкіпером суперника та впевнено переграв його, зробивши рахунок 2:0.

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Підсумковий результат матчу – 2:1 на користь команди українця. Після цієї перемоги Адана Демірспор посідає 8 місце у турнірній таблиці другого за престижністю дивізіоні Туреччини.

Теги
Туреччина Відеоновини Українці за кордоном Олександр Гладкий Олександр Гладкий Адана Демірспор Адана Демірспор
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