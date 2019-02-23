Гладкий забив дебютний гол за Адана Демірспор

Український форвард Олександр Гладкий допоміг своїй команді перемогу.

Український нападник Олександр Гладкий відзначився дебютним голом за Адана Демірспор.

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Екс-форвард Динамо та Шахтаря вийшов на поле на 77-й хвилині матчу, а на 84-й хвилині після навісу зі штрафного забив свій дебютний гол.

Після 23 турів Першого дивізіону Туреччини Адана Демірспор перебуває на 8 місці у таблиці та зберігає шанси на підвищення у класі.