toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Туреччина
СЕВІЛЬЯ - БАРСЕЛОНА МАРІУПОЛЬ - ОЛІМПІК УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО

Гладкий забив дебютний гол за Адана Демірспор

20:20 403 Читать на русском
Гладкий забив дебютний гол за Адана Демірспор
Олександр Гладкий / Фото: соцмережі

Український форвард Олександр Гладкий допоміг своїй команді перемогу.

Український нападник Олександр Гладкий відзначився дебютним голом за Адана Демірспор.

Альбасете не зміг переграти Ов'єдо – Зозуля втратив гол і отримав суперечливу дискваліфікацію на очах VIP-гостя

Екс-форвард Динамо та Шахтаря вийшов на поле на 77-й хвилині матчу, а на 84-й хвилині після навісу зі штрафного забив свій дебютний гол.

Після 23 турів Першого дивізіону Туреччини Адана Демірспор перебуває на 8 місці у таблиці та зберігає шанси на підвищення у класі.

Теги
Відеоновини Олександр Гладкий Олександр Гладкий Туреччина Адана Демірспор Адана Демірспор Українці за кордоном
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Севілья – Барселона: пряма трансляція
    Іспанія — 16:15502 Севілья – Барселона: пряма трансляція
24
хв
Фрозіноне
21:30
Рома
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук