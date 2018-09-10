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Гладкий відзначився голом та асистом у матчі за Різеспор

09:36 1285 Читать на русском
Гладкий відзначився голом та асистом у матчі за Різеспор
Олександр Гладкий / фото: ФК Різеспор

Український нападник Олександр Гладкий забив дебютний гол за нову команду.

Колишній форвард Динамо та Шахтаря Олександр Гладкий допоміг своєму Різеспору обіграти Гіресунспор у товариському матчі. Українець на 21-й хвилині відкрив рахунок у поєдинку та допоміг відзначитися одноклубнику, а його команда здобула перемогу з рахунком 4:2.

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Нагадаємо, Олександр Гладкий, який у минулому сезоні захищав кольори Чорноморця, нещодавно підписав контракт з Різеспопром, що виступає у турецькій Суперлізі.

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Відеоновини Олександр Гладкий Олександр Гладкий Туреччина Різеспор Різеспор Українці за кордоном
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