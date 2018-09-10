Гладкий відзначився голом та асистом у матчі за Різеспор

Україна — 10:27 1436
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Віце-президент ФФУ може купити Карпати
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"8 очок буде краще, ніж 9", або Коли російський коментатор дуже радіє: реакція соцмереж на матч Україна – СловаччинаЗбірна України — 9 вер 12897
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Україна – Словаччина: Instat визначив найкращого гравця матчу – несподіваний результатЛіга націй — 9 вер 3371
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