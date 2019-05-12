Гладкий відзначився 5-м голом за Адана Демірспор та допоміг команді перемогти

Відбувся поєдинок 33 туру другого за силою дивізіону Туреччини між Адана Демірспором та Баликесірспором.

Чемпіонат Туреччини, Ліга 1, 33 тур

Адана Демірспор – Баликесірспор – 2:0

Голи: Гладкий, 26, Поте, 34 (пен)

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Адана Демірспор приймав Баликесірспор у 33 турі 1 ліги чемпіонату Туреччини. На полі у складі господарів з перших хвилин вийшов український нападник Олександр Гладкий.

Саме екс-форвард Шахтаря та Динамо відкрив рахунок у матчі. На 26-ій хвилині Гладкий отримав чудову передачу від партнера та перекинув голкіпера суперника при виході віч-на-віч.

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Цей гол вже 5-й для українця у поточному сезоні за Адана Демірспор. Його команда посідає 7 місце у турнірній таблиці та перебуває на відстані 1 очка від місця, яке дозволить зіграти за путівку у Суперлігу Туреччини.