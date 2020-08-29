Спортивний директор Миная Михайло Кополовець розповів про трансферні плани клубу під час підготовки до дебютного сезону в УПЛ.

"Минай дуже скрупульозний у своїй селекційній роботі. Щоб визначитися з Антоном Шиндером, нам теж потрібен час. Думаю, що після нашого завтрашнього спарингу з Ворсклою, яка перебуває на зборі на Закарпатті, вже буде більше конкретики.

Гладкий близький до підписання контракту із Зорею

До речі, ми зіграємо з полтавчанами і другого вересня, оскільки заплановані контрольні матчі Миная і Ворскли зі збірною зарубіжних вільних агентів скасовані через їхній не приїзд до України.

Тиждень тому я розмовляв зі своїм старим знайомим, з нападником Олександром Гладким і пропонував йому продовжити кар'єру в Минаї, але він відмовився, пославшись на бажання спробувати себе в команді, у якій більш амбітні завдання", – поділився Кополовець в meta-ratings.

Шиндер відомий в УПЛ своїми виступами за Шахтар, Ворсклу, Таврію, Чорноморець та Олімпік. Також форвард встиг зіграти два поєдинки за збірну України. Гладкий же близький до переходу в Зорю.

"Лобановський любив мене як власного сина". Юрчишин у 1979-му: атомні Карпати, запрошення Бєскова, голи збірній Росії