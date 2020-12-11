"Важка гра, але Брага хороша команда, технічна, швидка. На жаль, не вийшло виконати ті плани, на які сподівалися, але це футбол, тут все вирішується на полі. У них було достатньо моментів, які вони змогли реалізувати, ми теж створювали гострі моменти, але не забили.

Форвард Браги оцінив важливість забитого м'яча у ворота Зорі

За весь наш виступ в Лізі Європи хочеться відзначити віру і прагнення, адже всі хлопці намагалися зіграти якомога краще. Так, десь не вийшло, десь, навпаки, ми виправдали надії і побажання, так що це був гідний єврокубковий сезон. Ці ігри нам принесли чимало досвіду, ми йдемо далі, не зупиняємося і ні в якому разі не опускаємо руки.

Прекрасно розуміли, що буде непростий сезон, всі суперники сильні. Це футбол, з кожного матчу потрібно робити певні висновки. Без поразок не буває великих перемог.

Зміна клімату? Я думаю, на таке не варто звертати увагу, хороша погода була, поле у ​​прекрасному стані. Дощ лише на початку трохи завадив, але ми змогли добре увійти в гру.

Гра в УПЛ за три дні? Ми професіонали і не ділимо матчі на важливі і неважливі. Граємо всі поєдинки однаково серйозно, і вони для нас всі відіграють важливу роль. З Олександрією вже йде довге протистояння, знаю, ми не можемо їх обіграти в гостях, але хочемо змінити цю тенденцію. Олександрія грає в силовий футбол, для нас зараз головне відновитися якнайшвидше, вийти на поле і показати, на що ми здатні", – цитує Гладкого офіційний сайт Зорі.

Брага – Зоря: команди з різних турнірів, гідність на межі розгрому і заслужене підсумкове місце в ЛЄ