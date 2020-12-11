Гладкий шкодує за нереалізовані моменти Зорі в двобої з Брагою
Форвард Зорі Олександр Гладкий поділився своїми думками щодо поразки від Браги (0:2) в останньому турі групового етапу ЛЄ.
"Важка гра, але Брага хороша команда, технічна, швидка. На жаль, не вийшло виконати ті плани, на які сподівалися, але це футбол, тут все вирішується на полі. У них було достатньо моментів, які вони змогли реалізувати, ми теж створювали гострі моменти, але не забили.
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За весь наш виступ в Лізі Європи хочеться відзначити віру і прагнення, адже всі хлопці намагалися зіграти якомога краще. Так, десь не вийшло, десь, навпаки, ми виправдали надії і побажання, так що це був гідний єврокубковий сезон. Ці ігри нам принесли чимало досвіду, ми йдемо далі, не зупиняємося і ні в якому разі не опускаємо руки.
Прекрасно розуміли, що буде непростий сезон, всі суперники сильні. Це футбол, з кожного матчу потрібно робити певні висновки. Без поразок не буває великих перемог.
Зміна клімату? Я думаю, на таке не варто звертати увагу, хороша погода була, поле у прекрасному стані. Дощ лише на початку трохи завадив, але ми змогли добре увійти в гру.
Гра в УПЛ за три дні? Ми професіонали і не ділимо матчі на важливі і неважливі. Граємо всі поєдинки однаково серйозно, і вони для нас всі відіграють важливу роль. З Олександрією вже йде довге протистояння, знаю, ми не можемо їх обіграти в гостях, але хочемо змінити цю тенденцію. Олександрія грає в силовий футбол, для нас зараз головне відновитися якнайшвидше, вийти на поле і показати, на що ми здатні", – цитує Гладкого офіційний сайт Зорі.
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