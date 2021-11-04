"Чи запрошував мене Луческу в Динамо? Ні. Я з ним спілкуюся регулярно, я можу йому зателефонувати у будь-який момент, у мене з ним дуже хороші відносини. Це я молодим ображався на нього, а потім вже став мудрішим, почав розуміти, чому це траплялось. Я його дуже поважаю як фахівця і як людину, це дуже сильний тренер.

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Новина про його прихід у Динамо з одного боку здивувала, а з іншого боку ні. Знаючи його, у нього стільки енергії, у нього стільки бажання працювати. Він намагається контролювати весь процес, він скрізь.

Те що він прийняв Динамо, я вважаю, це плюс для нашого чемпіонату. Тому що в останні роки впала популярність УПЛ. Тут завжди футбол для вболівальників був якоюсь розрадою, щоб приходили люди на стадіон, відпочивали, а зараз війна. З першого дня ми відчули що він повернувся, вся країна говорила. Це великий плюс. Це дуже сильний тренер. Послухайте коментарі, як усі про нього відгукуються. Я розумію вболівальників та історію клубу, але такий тренер прийшов, він знає цей чемпіонат, він працював у інших чемпіонатах, він вигравав, він тренер-переможець", – сказав Гладкий для Youtube-каналу Do Best!.

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