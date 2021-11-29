"Я не можу сказати, що Димінський одіозний, неоднозначний чи неординарний чоловік. Він класний чоловік. Він схиблений на футболі і знає все про нього. Він дуже любив Карпати. Але були перепади настрою: міг похвалити, міг посваритись.

Селезньов уклав оригінальне парі з Гладким – ветерани сподіваються побити рекорд за голами в УПЛ

Описати Димінського трьома словами? Серйозний. У нього завжди серйозне обличчя, він із чашкою кави. Суворий. Дуже суворий. І справедливий. Він був дуже справедливий. Якщо він бачив, що футболіст віддається, то завжди похвалить та заохотить.

Найпам'ятніша історія з Димінським? Були на зборах в Туреччині. Йому по центру трибун поставили два столики, парасольку та фреш. Він сидить там і палить. Туди лише хтось із адміністраторів бігає. Йде 80-та хвилина матчу. Не пам'ятаю, наче Голодюку каже: "Олеже, йди сюди". Він підходить серед гри, а з іншого боку поля в цей момент кричить Севідов: "Олеже, Олеже". А Голодюк не знає, що йому робити", – поділився Гладкий у інтерв'ю Burbuzz.

Додамо, що Олександр виступав за Карпати з 2012 по 2014 роки, а потім – з 2017 по 2018 роки.

Вернидуб у Ференцвароші: чому гучний перехід українського тренера дуже реальний?