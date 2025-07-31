Екс-гравець Шахтаря, Карпат, Дніпра та Динамо Олександр Гладкий пояснив, чому перейшов до "гірників" у 2007 році з ФК Харків.

– У 2007 році в тебе стає вибір між Шахтарем і Динамо. Це вже було твоє рішення чи також татове?

– Це вже було моє рішення.

– Чому саме Шахтар?

– А тому, що в той час в Шахтар почали приїжджати Матузалем, Елано, цей футбол якийсь такий комбінаційний футбол, такий красивий футбол.

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– Але ж в Динамо також були дуже хороші гравці. Ну і Шахтар ще не набрав.

– Мені в той час уже більше подобався стиль Шахтаря. Хоча мені ближчий був динамівський футбол. В мене були тренери Литовченко і Безсонов, які пройшли динамівську школу. От коли ми грали проти них, це для мене було пекло – те, що ми там 99 хвилин без м'яча бігали з ними.

Я буквально за три місяці до цього підписую новий контракт з ФК Харків. Контракт був на 20 000 доларів тоді. Таких цифр не було ще в Харкові, 2006 рік. Потім я зрозумів, що вони вже знали, що мене продадуть, тому давали такі гроші, щоби за мене більше отримати. Я приїжджаю зі збірної, мені дзвонить президент, кличе до себе з батьком.

Ми їдемо туди, я думаю, що відбувається. Кажуть: "Вибирай Шахтар чи Динамо". Я відповідаю: "Залишаюсь у Харкові. Я хочу бути легендою Харкова". Президент мені каже: "Ні, вибирай, ти нам не потрібен, ти вже легенда Харкова". Тоді я обрав Шахтар. Я питаю: "Можу їхати додому?". Він каже: "Ні, ми зараз їдемо у Донецьк", – пригадав Олександр Гладкий в подкасті Дениса Бойка на Youtube.

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