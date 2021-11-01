Дубль у ворота харківського Металіста 1925 у рамках 13-го туру Прем'єр-ліги став особливим для нападника луганської Зорі Олександра Гладкого.

Форвард оформив свій 18-й дубль у чемпіонатах, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Дублі Гладкого та Аллах'яра у відеоогляді матчу Металіст 1925 – Зоря – 1:6

За цим показником Гладкий зрівнявся з рекордсменами турніру. Раніше 18 дублів до свого активу записали четверо виконавців – Сергій Ребров, Марко Девіч, Євген Селезньов і Андрій Ярмоленко. Гладкий відзначався дублями в складі шести команд: Зорі (4), Харкова (1), Шахтаря (8), Дніпра (1), Карпат (3) та Чорноморця (1).

До слова, в нинішньому сезоні досвідчений нападник провів 13 матчів у всіх турнірах, у яких забив 6 м'ячів.

Зоря розтрощила Металіст 1925 завдяки феєрії Гладкого – луганці забили 6 голів і піднялись на третю позицію в УПЛ