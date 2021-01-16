"Збори є збори. Вони завжди важкі. Ніколи не буває легко. У Скрипника хороший збір, проводиться дуже багато роботи. Зараз під навантаженням. Сподіваюся, ще тиждень – і будемо в нормальних кондиціях. Зараз важкувато.

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Результат завжди важливий. З хорошим результатом завжди і бігається краще. Він потрібен в товариському матчі та офіційному. Не вдалося перемогти П'яст, але хороший спаринг. Ще три тижні до чемпіонату, підійдемо готовими на 100%", – сказав Гладкий у коментарі Футбольному формату.

Нагадаємо, Зоря на тренувальному зборі встигла зіграти два товариських матчі – обидва проти польських команд. З Ракувом луганці розписали нічию (2:2), а П'ясту поступилися (1:2)

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