"Напевно, з Туреччиною я вже завершив. Зараз перебуваю в Україні. Що стосується Зорі, поки нічого не можу сказати. Потрібно почекати ще кілька днів", – сказав Гладкий для Meta-ratings.com.ua.

Динамо заморозило потенційний трансфер Русина – форвард очікує на вердикт Луческу

Минулий сезон 33-річний українець провів у другому турецькому дивізіоні, захищаючи кольори Адана Демірспора. Олександр зіграв у 9-ти матчах, відзначившись трьома голами.

За підсумками розіграшу УПЛ 2019/20 Зоря фінішувала третьою, що дозволяє луганцям зіграти у груповому етапі Ліги Європи.

"Луческу підтримав Шапаренка та Супрягу": що відбувається у Динамо і чому у Скрипника – дуже скрутна ситуація